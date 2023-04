Kwetsbare huurders in de steek gelaten na faillissement: ‘Wij kunnen er niets aan doen, maar krijgen het wel op ons dak’

Bij goedkoop kraanwater verandert er niets

Het idee is mooi, ideëel en zou zeker van nut zijn, maar het gaat never nooit niet gebeuren dat in woningen een tweede stelsel van waterleidingen wordt aangelegd. Eentje voor water bij de wijn, het andere voor dat wat het lichaam via de wc verlaat. Het is een suggestie, maar watertechnoloog Harry Futselaar heeft het over ‘verplichting’.