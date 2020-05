Lammy de Bruin (100) uit Enschede overleeft wonderwel het coronavirus

Update Drie hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Enschede

14:51 ENSCHEDE - De politie heeft vrijdag een flinke slag geslagen in Enschede in de strijd tegen drugs. Drie hennepkwekerijen werden kort na elkaar opgerold. De eerste werd aangetroffen in en flatgebouw aan de Heutinkstraat in Enschede. In het appartement werden zo‘n 500 planten gevonden.