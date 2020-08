Landelijke invoering corona-app uitgesteld, testfase in Overijssel en Gelderland legt kinderziektes bloot

Salarisdis­cus­sie raakt verpleeg­kun­di­gen: ‘Dat het kabinet niet eens weet wat we verdienen is helemaal kwalijk’

28 augustus Moet zorgpersoneel meer verdienen? De stemmen staken. Maar ondertussen winden verpleegkundigen zich op over een verkeerd beeld dat wordt geschetst door salarissen te noemen die in de cao niet terug te vinden zijn. „Zorgverleners werken niet voor het geld. Dat is een mooie houding, maar ook een zwakte.”