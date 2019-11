Langer jeugd-tbs en geen verlof voor moordenaar Sandra van Duijl

ALMELO – De jeugd-TBS van Thijs van Z. wordt met een jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Almelo besloten. Van Z. wurgde in september 2015 zijn 18-jarige Enschedese vriendin Sandra van Duijl en liet haar lichaam achter in de bosjes bij Het Rutbeek.

Uit het vonnis blijkt dat Van Z. bedreigd is door de familie van zijn slachtoffer. Het is één van de redenen waarom hij niet meer op verlof mag. Toen bekend werd dat Van Z. in 2017 voor het eerst op kort begeleid verlof mocht, reageerde vader Robert van Duijl woedend.

Op Facebook schreef hij: “Twee jaar geleden werd onze dochter ook vermoord door deze gestoorde T van Z. Ook hij mag na twee jaar al op verlof, net als de gestoorde die het onschuldige Meisje Anne Faber heeft vermoord.”

Confrontatie

Overigens werd volgens de rechtbank bij de verlofregeling wel steeds rekening gehouden met de nabestaanden: “Er wordt geprobeerd de nabestaanden zo min mogelijk te belasten en een kans op een confrontatie tussen betrokkene en nabestaanden zo klein mogelijk te houden.”

Evengoed schrijft de rechtbank nu: “Er is stilstand gekomen in de verloven van betrokkene niet alleen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten betrokkene (dreigingen van de kant van nabestaanden), maar ook omdat betrokkene met behandelaars gemaakte afspraken niet steeds is nagekomen. Zo heeft betrokkene alcohol gebruikt, heeft hij behandelaars niet geïnformeerd over afspraken met een vriendin en heeft hij geen openheid van zaken gegeven over de aard van de relatie met die vriendin.”

Verminderd toerekeningsvatbaar

Van Z. legde bij de rechtszaak in 2016 een volledige bekentenis af. Daaruit bleek dat hij Sandra in blinde woede had gewurgd tijdens een ruzie. De rechtbank en het OM oordeelden destijds dat Van Z., die toen 21 jaar was, een achterstand had in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en dacht als iemand van veertien jaar. Bovendien was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom kreeg hij een straf opgelegd van twee jaar jeugdgevangenis en de zogeheten PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, ofwel jeugd-tbs.

Alcohol