Laticia (11) verliest na MST-bezoek haar lievelingsknuffels: wie heeft Opa en Oma Konijn gezien?

Auto in vlammen op bij brand in Haaksber­gen

Een personenauto is maandag rond het middaguur in vlammen op gegaan op de Eibergsestraat in Haaksbergen. Het voertuig vatte door nog onbekende oorzaak vlam op de weg in de buurt van de plek waar ooit het Danspaleis stond. Voor zover bekend raakte niemand gewond.