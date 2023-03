Laura en Gert bouwden paardenstallen om tot floatcabines: 'Uurtje drijven staat gelijk aan vijf uur slaap'

Vier jaar geleden namen Laura en Gert de boerderij van Laura’s ouders over. Die bestond toen uit een heleboel paardenstallen. “Wij vinden het leven van mijn ouders super, maar we wilden iets anders met ons leven. Iets nieuws. Een deel van de paarden hebben we weggedaan, maar onze schuur bleef een groot vraagstuk. Wat doen we daarmee?”

Toen Gert hun dochter aan het voeden was, kwam hij met het antwoord. Laura: “Hij begon over floaten, of dat niet iets voor ons is. Ik zat op dat moment in een mindere periode met veel stress en overwerken en wilde het proberen. Ik kwam er helemaal tot rust.”

Volledig scherm Collage van foto’s Laura, de floatspa en Gert. © Nikki Kroeze

Als een baby in de buik

Tijdens een floatsessie lig je in een cabine die gevuld is met warm water en magnesiumzout. Door de grote hoeveelheid zout blijf je drijven, een soort mini Dode Zee dus. “Je ligt in een compleet prikkelloze omgeving, als een baby in de buik. Je hoeft helemaal niets, je hoeft zelfs je eigen lichaam niet te dragen. Je moet jezelf alleen overgeven. En dat laatste is in het begin nog best moeilijk. Maar als dat eenmaal lukt is floaten een magische ervaring.”

Gelijk aan vijf uur slaap

Wat zo’n sessie je oplevert? Een boel, volgens Laura. “Een uurtje floaten staat gelijk aan vijf uur gezonde nachtrust. Je verliest het besef van waar je bent. Daarnaast heeft het positieve effecten op je lichaam. Je lichaam heeft magnesium nodig en tijdens het floaten neemt je lichaam dit mineraal op een natuurlijke manier op.”

Volledig scherm Float Spa Twente aan de Deldenerweg in Boekelo © Nikki Kroeze

Nuchtere Twentenaren

Laura en Gert besloten om van vier paardenstallen twee floatcabines, een entree en een keuken te maken. Laura’s ouders moeten aan het idee wennen. Lachend: “Die vragen zich af wat ons bezielt. We zijn nuchtere Twentenaren, mijn moeder vindt het gewoon spannend dat we allemaal niet weten waar dit avontuur eindigt.”

Eerste klanten

Float Spa Twente is nog maar net open en de eerste mensen hebben hun weg naar de floatcabines al gevonden. “Er zijn al zoveel mensen langs geweest, ook veel onbekenden. Zo leuk!”

Een uurtje floaten kost 45 euro. Check voor meer info en prijzen de website van Float Spa Twente.

