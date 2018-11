Lees en kijk terug | Persconferentie liquidaties Enschede

‘Tot dinsdagmid­dag contact met dood gevonden Hengeloër’

11:23 ENSCHEDE - Er is dinsdag tot in de middag contact geweest met een man die dood is gevonden in een bedrijfspand in Enschede. Dat verklaren bronnen rondom het slachtoffer tegenover deze krant. De politie vond dinsdag vier lichamen in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat.