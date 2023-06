Leidt het aanbrengen van regenboogpaden tot meer intolerantie? ‘De Twentenaar zou zich moeten schamen’

Weer arbeidsmi­gran­ten in rustige Hengelose woonbuurt: gemeente wil weten of zij een gezin vormen

Huiseigenaar Joni Eliya moet binnen veertien dagen bij de gemeente aantonen dat de Roemenen die aan de Anna Bijnsstraat 5 wonen een gezamenlijk huishouden (gezin) hebben. In een brief van de gemeente gedateerd 16 juni staat dat er ‘een vermoeden is van een met het bestemmingsplan strijdig gebruik.’ Het zou dan gaan om illegale kamerverhuur.