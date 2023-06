Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in en rond Enschede gestegen

interview Marcus Voorhuis schreef al sinds studietijd aan spannende roman: ‘Mijn boek moest per se in Ootmarsum spelen’

„In Ootmarsum voel je het Saksische, het landelijke, dat oeroude.” De spannende roman De affaire Baselsteyn, over de zoektocht naar een geroofd schilderij, moest dus per se daar spelen, vond schrijver Marcus Voorhuis. In een ander leven was hij politieagent in De beentjes van St. Hildegard.