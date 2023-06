Leo de Wit kocht 12 vrachtwagens vol ‘statiegeldloze’ blikjes van Heineken: ‘Er werd zoveel aangeboden…’

Honderd nieuwe huizen op gekoester­de groene Kwinkel in Boekelo, ‘maar geen stadse fratsen’

Niet alleen in stad Enschede zijn meer woningen nodig, ook in de kernen er omheen. In Boekelo bijvoorbeeld moeten er de komende tien jaar ruim honderd woningen bijkomen, berekende de dorpsraad. De gemeente heeft nu De Kwinkel aangewezen als plek daarvoor. Ondanks eerder protesten.