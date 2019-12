Leonie ter Braak verdiende als tiener meer dan meeste volwassenen: ‘Ik heb alles verbrast’

Leonie ter Braak (39) zegt het met een stem waarin een zweem van schuldbewustzijn doorklinkt. Maar ook weer niet echt. „Ik ben iemand die graag de rand op zoekt. Nog steeds. Alleen is mijn leven volstrekt veranderd. Ik heb een partner, ben moeder van twee kinderen en de onrust in mij is een stuk minder dan vroeger. Ik ben gestopt met rennen, het grote moeten is er niet meer.”

Rebelse is niet verdwenen

Het rebelse mag ze dan te weliswaar minder vaak etaleren dan in haar jonge jaren, verdwenen is het niet. Zo poseert ze slechts gekleed in een openhangende mantel en een klassieke witte mannen onderbroek in de meest recente manneneditie van glossy Linda. Ze staat er met één hand in de onderbroek. „Voor mij is dit kunst. Vroeger had ik gedacht: O God, wat zult de leu hier wal van denk’n? Die hand in de onderbroek was een verwijzing naar Trump met zijn uitspraak ‘grab them by the pussy’. Maar niemand heeft die boodschap erin gelezen. Sterker nog, ik werd op internet om aangepakt. Alleen door vrouwen, hè? ‘Je bent toch moeder?’, schreef er één en een ander: ‘Ik dacht dat je een normale vrouw was’. Jammer dat niemand de verwijzing naar Trump erin zag en verder maak ik me er niet druk om.”