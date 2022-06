Lesley uit Glanerbrug houdt bittere nasmaak over aan Freshtival: ‘Gestolen kettingen hebben veel emotionele waarde’

Wat de daders dan precies hebben buitgemaakt? Twee kettingen met twee hangers. Een derde hanger die aan de kettingen zat, vond Lesley terug op de grond. De kettingen hebben voor hem veel waarde, niet alleen in geld maar ook qua emotionele waarde. ,,De ene ketting was van mijn moeder en de andere ketting was van mijn overleden oma.”

Ook domper voor Richard

Niet alleen bij Lesley hebben onbekenden sieraden buitgemaakt, ook Richard van der Veen is slachtoffer geworden van diefstal op Freshtival, zo schrijft hij op Facebook. Richard heeft genoten van het festival, maar geeft te kennen dat het met een domper is afgelopen. ,,Een roversbende vond het nodig om mijn gouden ketting met naamplaatje van mijn dochter na 25 jaar van mijn nek af te trekken.”

Niets bekend bij organisatie

De organisatie van Freshtival laat weten dat er bij hun niets bekend is over de diefstallen. Lesley geeft aan dat hij de diefstal nog gaat melden bij de organisatie. ,,Ik heb het nog niet gemeld bij de organisatie omdat ik zo van slag was dat ik gelijk ben vertrokken, maar ik ga het nog wel melden.” Daarnaast gaat Lesley nog aangifte doen bij de politie. ,,In de hoop dat ik de kettingen terug krijg, dat meerdere mensen dit melden en dat dit groepje in de gaten gehouden gaat worden”, besluit hij.