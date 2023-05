Leuk volgens local Annika: 'Hier in Enschede drink je de lekkerste ijskoffie’

Sterrenkok en kantine­hulp, dit Twentse apparaat gebruiken ze (bijna) allemaal

Sterrenkoks koken ermee, maar ook kantinemedewerkers van sportclubs en personeel van Albert Heijn to Go. Die laatste groep bakt broodjes in de Rational combi-stoomoven. In Nederland en België staan er inmiddels zo’n 25.000. Allemaal geleverd vanuit Twente.