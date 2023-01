Leven zoontje van Bastiaan en Karolien uit Enschede hing aan zijden draadje: ‘Mama, je moet niet huilen’

De Ballen Verstand Voor een keer zijn Fardau en Leon herenigd, ze blikken terug op 2022: ‘FC Twente moet zich zorgen maken’

Ze zijn voor één keer herenigd: Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar blikken in een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand terug op 2022. Terug op een jaar voetbal in Enschede en Almelo. Maar er wordt ook alvast vooruitgekeken. „Vier kapitale plekken in de organisatie bij FC Twente moeten nog worden ingevuld..”

30 december