Levensadvies dat Miss Montreal aan Jeremy (14) uit Enschede gaf staat op een drumstokje

Jeremy volgde op zijn zevende drumles bij de muziekschool in de toenmalig Atak-kelder. Een zaal daarnaast repeteerde Hans met haar band. Hij kende Hans, die eerder de popacademie volgde aan het Conservatorium in Enschede, juist vanwege haar gestotter. Na een repetitie stapte hij op haar af. Ze heeft hem toen een bemoedigende brief geschreven. „In deze maatschappij blijft stotteren erg lastig”, zegt Monique Heupers, moeder van Jeremy. „De brief die hij van Sanne Hans kreeg was een flinke opsteker.” De brief is nu alleen zo goed ergens in huis bewaard, dat deze kwijt is. Een verbouwing dwong daartoe.