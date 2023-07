Levensechte dino’s terug in Twente: ‘Deze is nep, maar die daar is echt hoor, opa!’

Eigen laadkast? Loop naar de pomp, zegt Hengelo

We willen best wel. Gooien blikjes en kleine flesjes nu ook in de statiegeldautomaat. Proberen ons niet te storen aan foeilelijke zwarte schermen op het platte dak van de overburen. En de nieuwe auto wordt, als het even kan, elektrisch. Maar de dagelijkse praktijk werkt niet altijd mee.