Levensgevaarlijke granaat: nietsvermoedend ouder stel nam explosief mee in kofferbak

Als het aan RIVM ligt, verbannen we drank uit de supermarkt: 'Zinloos, je rijdt zo naar Duitsland'

15 april Een fles wijn of krat bier kopen we nu met alle gemak tijdens het boodschappen doen. Maar als het aan gezondheidsinstituut RIVM ligt, is drank straks enkel nog bij slijters verkrijgbaar én gaat de alcoholaccijns omhoog. Wat vinden we van dat advies in de strijd tegen (problematisch) drankgebruik? Aileen Slot peilt de stemming bij Winkelcentrum Zuid in Enschede. „Nederland is te ver doorgeschoten.”