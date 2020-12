Lezers maken zich zorgen, maar ‘John de Bosjesman’ is geholpen. (Voor nu in elk geval)

Lasonder­sin­gel 138 vertelt verhaal van 20ste eeuw in Enschede, als huis van de dominee, collabora­teur en de zusters

1 december ENSCHEDE - Het pand prikkelt de nieuwsgierigheid. Het Catharinahuis is de plek waar af en toe een zuster naar binnen gaat, maar waar het rooms-religieuze leven zich verder aan het zicht onttrekt. Lasondersingel 138 is een huis met een rijke geschiedenis. „De 20ste eeuw komt er in alle grilligheid voorbij.”