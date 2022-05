Lichaam van vermiste Jafo (33) uit Enschede aangetroffen in kanaal Almelo - De Haandrik

MET VIDEOBRUCHTERVELD/ENSCHEDE - Het lichaam van de vermiste Jihad Jafo is zondag levenloos aangetroffen in kanaal Almelo - De Haandrik. De politie zegt te beschikken over aanwijzingen dat de 33-jarige Enschedeër door een misdrijf om het leven is gekomen.

Daarmee komt er voor de nabestaanden van Jafo een einde aan maandenlange, slopende onzekerheid op de vraag of hun man en vader nog in leven was. De Enschedeër verdween op 6 december vorig jaar, de dag van de verjaardag van zijn zoontje, en werd daarna nooit meer gezien. De familie vreesde, net als de politie, het ergste.

Onderzoek

Voorbijgangers zagen zondagmiddag in Bruchterveld - gemeente Hardenberg - iets in kanaal Almelo - De Haandrik drijven. Omdat niet direct duidelijk was wat het was, werd de politie ingeschakeld. Bij nader onderzoek bleek het om een lichaam van een overleden man te gaan.

De politie kan op dit moment niet zeggen hoe lang de man al in het kanaal dreef. "Dat maakt nog deel uit van het onderzoek”, zegt een woordvoerder. Een sectie door het Nederlands Forensisch Instituut wees in ieder geval uit dat het om het lichaam van Jihad Jafo gaat.

In auto gestapt

De 33-jarige Jafo vertrok op maandagavond 6 december tussen 19.30 uur en 20.00 uur samen met een vriend vanaf zijn woning aan de Gasjuffer in Enschede. Deze vriend vertelde dat hij Jafo voor het laatst zag bij de rotonde aan de Euregioweg en Sleutelweg in Enschede. Jafo zag daar een auto staan met daarin iemand die hij blijkbaar kende en die hij, volgens zijn vriend, per se moest spreken. Hij is toen uit de auto van zijn vriend gestapt en bij die andere man in zijn voertuig gaan zitten.



Daarna werd de Enschedeër niet meer gezien. Op basis van zijn telefoongegevens wist de politie dat Jafo’s telefoon om 21.20 uur die avond aanstond in de omgeving van Den Ham. Daarna ontbrak ieder spoor van hem.

Landelijke aandacht

Op 8 december, binnen 48 uur na de verdwijning, verscheen voor het eerst een opsporingsbericht over de vermiste Enschedeër. Daarna duurde het nog een maand, tot 11 januari, voordat de zaak groot en landelijk werd belicht in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie sprak in die uitzending al hardop uit dat ze er rekening mee hield dat Jihad niet meer leefde.

‘Mogelijk is de aanleiding een persoonlijk of crimineel conflict. In het verleden is Jihad in de fout gegaan door drugs te vervoeren. Het is voor ons onduidelijk of hij zich mogelijk weer als koerier heeft laten inzetten’, zei een woordvoerder van de politie op tv destijds. Of de politie op het lichaam van Jafo aanwijzingen vond voor een misdrijf, wil de woordvoerder niet zeggen.

