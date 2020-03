Lichaam vermiste Loes (72) na anderhalf jaar gevonden bij Enschede

ENSCHEDE - Het stoffelijk overschot dat woensdag in een weiland vlak buiten Enschede werd gevonden, is van Loes de Groot-Veenendaal.

Dat hebben nabestaanden donderdag via Facebook bevestigd. De 72-jarige Eibergse vrouw werd al sinds 2 september 2018 vermist, nadat ze was weggelopen van de psychiatrische afdeling van het MST waar ze met een zware depressie was opgenomen.

Zoektocht na zoektocht

Met de vondst komt aan een lange en onzekere zoektocht voor familieleden en nabestaanden van de Eibergse een einde. Zoektocht na zoektocht volgde na de vermissing, maar familieleden, vrienden en vrijwilligers vonden niets. Haar telefoon, bankpas en portefeuille had de vrouw achtergelaten in het ziekenhuis.

De enige link in het onderzoek vormde een enkel camerabeeld bij supermarkt Emte aan de Kuipersdijk nabij het MST, waarop Loes te zien was. Samen met een team van agenten werd er vervolgens meerdere keren gezocht in buitengebied Aamsveen en in de buitengebieden van Enschede en Haaksbergen.

Weiland vlak buiten de stad

Woensdagavond werden bij een slootje tussen de Zuid Esmarkerrondweg, Verwooldsweg en Horstkamplanden net buiten de bebouwde kom van Enschede menselijke resten aangetroffen. Dat zou volgens bronnen bij werkzaamheden zijn gebeurd. Tot laat in de avond heeft de politie op locatie forensisch onderzoek gedaan.