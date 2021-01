Lichtshow boven Enschede legt het op veel plekken in de stad af tegen grote vuurpijlen

VIDEOENSCHEDE - Het was een spetterende lichtshow boven Enschede, klokslag middernacht. Maar niet echt van de veelbelovende lasers en spacecannons op de Alphatoren in het centrum. Het was vooral een - illegaal - donderend vuurwerk in alle kleuren, dat losbarstte meteen in de laatste seconden van 2020. De lichtbundels, die overal in de stad te zien zouden zijn, werden - zeker op grotere afstand - overschaduwd door het traditionele vuurwerk. Alsof een verbod op het afsteken daarvan niet bestond.