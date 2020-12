Liefde zonder grenzen? Opluchting: geen quarantaine-advies meer na bezoek aan partner in Duitsland

Achterhoekers en Twentenaren met een partner, ouder of kind in Duitsland hoeven niet meer in quarantaine na een bezoekje over de grens.

Het Ministerie van Volksgezondheid maakt voor grensgeliefden een uitzondering op de quarantaine-adviezen. Veel grensgeliefden - zoals Oldenzaler Jeroen Heideman (60) en zijn Duitse vriendin Inge - hebben elkaar al sinds begin november niet in het echt gezien, omdat zij vanwege hun werk geen enkel risico kunnen nemen om de adviezen in de wind te slaan.

Oranje

Voor Duitsland geldt vanwege het coronavirus nog altijd het reisadvies oranje. Dat betekent dat Nederlanders na een bezoek over de grens dringend wordt geadviseerd om bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan. Hetzelfde geldt voor Duitsers die op bezoek zijn in Nederland.

Tot nu toe was er alleen een uitzondering op de quarantaine-adviezen voor grenswerkers of grensstudenten. Met ingang van deze week is die uitzondering er ook voor Nederlanders en Duitsers die over de grens op bezoek willen bij hun partner, ouder of kind.

Tanken? Qurantaine!

Voor andere uitstapjes gelden nog altijd het quarantaine-advies. Dat betekent formeel ook dat iemand na het boodschappen doen of na een tankbeurt over de grens bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moet. Omdat het adviezen zijn, wordt er niet gehandhaafd door de overheid. Vanuit Duitse regelgeving zijn er geen beperkingen aan familiebezoek of ‘klein grensverkeer’.