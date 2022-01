Liever geen zwart? Deze Enschedese uitvaartleider heeft nu ook een knaloranje rouwauto

ENSCHEDE - Het is sowieso al een opvallende verschijning. De oranje Saab 95 van Pieter Hof is echter nu nog specialer. Zijn vrouw Karen gebruikt de wagen sinds kort ook als rouwauto. „Niet de traditionele kleuren van de uitvaartwereld, maar nabestaanden bepalen de kleur van een uitvaart.”

Volledig scherm De Saab van Pieter Hof doet nu dienst als rouwauto. © Pieter Hof

Altijd maar die zwarte Mercedes of Chevrolet. Karen Hof van Hof Uitvaart&Zorg in Enschede kreeg met enige regelmaat de vraag of ze niet iets anders had om hun dierbare mee naar zijn of haar afscheid te brengen. Ze denkt aan de opvallende verschijning die haar man sinds 2019 in zijn bezit heeft: een Saab 95 uit 1975. Zou dat niet het perfecte vervoermiddel zijn?

Quote De keuze past zo goed bij de wijze waarop ik mijn werk uitvoer Karen Hof

Pieter moest er wel even over nadenken toen Karen het voorstelde. Het was immers zijn oldtimer en de oude gezinsauto zou helemaal omgebouwd moeten worden. Banken eruit, houten vloer en kistgeleiders erin. „Ik heb wel getwijfeld, het is namelijk fantastisch om in zo’n wagen rond te rijden. Vroeger zat ik al bij de vader van een van mijn vriendjes in een Saab op de achterbank. Wat een belevenis was dat.” Ook betekent het dat zijn geliefde wagen deze winter op de weg doorbrengt in plaats van veilig bij hem thuis. Als liefhebber had ik hem liever in de schuur gehad. Rijden met sneeuw, ijzel en strooizout op de weg is wel aanslag op zo’n oude auto.”

Knaloranje

Toch ging hij overstag. Het ombouwen nam ongeveer 1,5 maand in beslag en de Saab kreeg ook een opvallend kleurtje. Het voertuig was weliswaar ‘geboren’ in een knaloranje jasje, maar later donkergroen overgespoten door een van zijn latere eigenaren. Karin: „Veel mensen noemen de kleur bijzonder, zelfs pittig. Maar die keuze past zo goed bij de wijze waarop ik mijn werk uitvoer.”

Pieter: „In de zomermaanden rijdt Karin in een Eend naar huisbezoeken. Die auto riep ook al heel veel reacties op bij familie en bij mensen voor wie het einde nadert. Het doet hen denken aan vroeger, toen ze nog jong waren, leuke dingen deden en plannen maakten voor de toekomst.” In een Eend kun je door zijn compacte formaat echter geen kist vervoeren en daarom is die taak nu naar de Saab gegaan.

‘Vier het leven’

De eerste ritten zijn gemaakt. Pieter had niet verwacht dat het zo enorm aan zou slaan. „Het is echt voor mensen die wat anders willen dan anders. Een uitvaart is altijd moeilijk en pijnlijk. Dat verdriet kunnen we niet wegnemen. Wel heb je invloed op hoe je die dag invult, bijvoorbeeld door sommige dingen net wat kleurrijker te maken en iemands leven te vieren in plaats van te focussen op het sombere gedeelte.”