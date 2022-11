Ligt de schat in Drienerlo begraven? Yusuf gaat zoeken met metaaldetector en jij kunt hem helpen!

Wat heeft Gerard Lasonder betekent voor Enschede? Marjolijn zoekt het uit via de app van het Boerenkerkhof-Enschede. Blijkbaar was hij in naam een nsb’er, maar niet in daad. Bennie, Yusuf en Gijsje komen ook meer te weten over het theehuisje dat ergens op het landgoed in Drienerlo stond, maar nu heeft plaatsgemaakt voor iets anders. Wellicht ligt daar de schat begraven…