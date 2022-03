Lijsttrekker Hidde Heutink (PVV): ‘Tijd voor rechts college in Enschede dat voor lastenverlichting en tegen moskee is’

„Omdat de PVV natuurlijk dé partij is die echt opkomt voor de inwoners van Enschede. Voor die inwoners moeten de lasten fors omlaag om te zorgen dat het leven weer een beetje betaalbaar wordt. Zo hebben wij het tijdens de laatste raadsvergadering voor elkaar gekregen dat er 200 euro energietoeslag eindelijk wordt uitgekeerd aan mensen met weinig geld. Dat had allang moeten gebeuren. En we willen ervoor zorgen dat iedereen weer veilig over straat kan in Enschede. Dat is hard nodig in het Enschede van vandaag. Want de PVV is de enige partij die de islamisering van onze stad wil stoppen.”