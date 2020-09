LIVE | Bijna 2 jaar na gruwelijke liquidaties in Enschede gaat rechtszaak van start

Nog geen spoor van mogelijke brandstichter(s) die het op auto’s heeft voorzien in Enschede

12 september ENSCHEDE - Met de autobrand in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Texellaan komt het totaalaantal voertuigbranden in Enschede dit jaar op 37. Daarmee is is het aantal van vorig jaar overtroffen. Ondertussen gaat de jacht op de dader of daders onverminderd door.