LIVE | CDA: ‘Geen zonnepanelen en windmolens de provincie in rammen’

VIDEO Boomplant­dag in Enschede: vervanging voor gekapte zieke catalpa’s

17:19 ENSCHEDE - Twee markante catalpa’s bepaalden sinds jaar en dag de uitstraling van een bekend plantsoen aan de Pathmossingel. Midden op het gazon stonden ze er dominant bij in de winter, als de bonte bloemenpracht in de perken aan de rand van het hofje nog in een diepe rust verkeerde. En als het in hartje zomer warm was, wilden omwonenden nog wel eens verkoeling zoeken onder hun dichte bladerdak.