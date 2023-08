LIVE Conference League | Van Wolfswinkel en Sampsted in de basis bij FC Twente tegen drievoudig kampioen van Letland

FC Twente schakelde vorige week het Zweedse Hammarby IF uit in de voorronde van de Conference League, vanavond begint de ploeg van trainer Joseph Oosting aan de volgende horde: Riga FC. Het eerste duel tussen beide teams is in de Grolsch Veste in Enschede, de return is volgende week in Letse hoofdstad Riga. Verschaft Twente zich een goede uitgangspositie? De aftrap is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.