LIVE eredivisie | Excelsior en Twente zoeken de kleedkamers op zonder doelpunten

70-jarige Hengeloër verklaart wietplant­jes de liefde, maar rechter is niet onder de indruk

Een gloedvol betoog in de rechtszaal over de schoonheid van planten in het algemeen en hennep in het bijzonder heeft een 70-jarige inwoner van Hengelo niet mogen baten. Hij moet voor straf drie maanden zijn huis uit.