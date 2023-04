LIVE eredivisie | FC Twente heeft na ijzersterke eerste helft niks meer te vrezen van Cambuur

Goede vriend vrijgespro­ken van verkrach­ten jonge Hengelose studente in haar slaap

Een 31-jarige man is vrijgesproken van het verkrachten van een Hengelose studente in 2015. De twee waren goede vrienden van elkaar. Zij deed aangifte van verkrachting, hij zou de jonge vrouw in haar slaap hebben verkracht. Daar is onvoldoende bewijs voor, oordeelt de rechtbank in Almelo. Wel is de man veroordeeld tot een taakstraf voor aanranding.