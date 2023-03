LIVE eredivisie | FC Twente hoopt tegen Fortuna Sittard eindelijk weer eens uitduel te winnen

nieuwsupdate Op vakantie met Bob, wie tovert de Blancken­borgh in Arabische sferen (?) en meer nieuwtjes uit Haaksber­gen

Het ultieme dagje uit. Daarvoor moet je beslist in Haaksbergen zijn. Eerst een tijdje stoeien met de mover bij Henk Pen Caravans en Campers, de tent verlaten met Bob de vaatwasser of een klein vriezertje onder je arm - je wist niet dat je het nodig had, tot je het ziet. En de dag besluiten met een hapje eten in de nieuwe keuken van De Blanckenborgh. Want, goed nieuws, het restaurant gaat binnenkort weer open...