LIVE eredivisie | NEC heeft punten hard nodig tegen FC Twente in jacht op play-offs voor Europees voetbal

Glanerbrug­ger Dani (23) hoopte op dikke winst met hennep­teelt in Almelo, maar komt er bekaaid af

Dani W. (23) uit Glanerbrug werkt zich drie jaar geleden in de nesten als hij in zee gaat met criminelen en de locatie van een hennepplantage op zijn naam zet. De plantage aan de Bornerbroeksestraat in Almelo is geen lang leven beschoren en het levert hem donderdag voor de rechtbank een werkstraf van 180 uur op.