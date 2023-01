LIVE eredivisie | Virgil Misidjan vergroot voorsprong FC Twente tegen FC Utrecht

met video Een rokende puinhoop is alles wat rest na de enorme vuurzee in bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw Almelo

Het gebouw is grotendeels gesloopt door de brandweer en het nablussen duurde nog tot en met zaterdag: de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Almelo was er eentje van het kaliber ‘enorm’. En dat is een dag na de verwoestende vuurzee goed te zien.

21 januari