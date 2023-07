LIVE: FC Twente start Europees avontuur tegen Hammarby

Uit het vuistje Wat ligt daar nou in de vitrine bij Van der Poel? Het is betonijs! ‘En het smaakt verrukke­lijk’

Experimenteren met ijs? Laat dat maar aan de ijsmeesters van Van der Poel over. Voor Pornstar Martini of Bacon met Mable Syrop draaien ze de hand niet om. Maar nu ligt er wel een heel bijzonder ijsje in het schap: betonijs! „Niet sexy, maar wel erg lekker.”