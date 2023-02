LIVE KNVB Beker | John Heitinga wacht serieuze test in Enschede en verandert niks aan basisopstelling

De nieuwe Molen­straat is ‘een groot succes’ volgens gemeente Enschede, maar vinden fietsers dat ook?

ENSCHEDE - De herinrichting van de Molenstraat is een ‘groot succes’, meldt de gemeente. Er rijden duizenden auto’s minder. Maar is de nieuwe fietsstraat voor fietsers ook een verbetering? Daar rept de gemeente met geen woord over.

8 februari