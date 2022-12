LIVE | Na regenbuien kan het carbidschieten in Twente beginnen, brand bij Hengelose voetbalclub

jaaroverzicht 2022 Bierdouche voor Mart Hoogkamer, een ontploft huis en schandaal bij The Voice: deze verhalen lazen jullie dit jaar massaal op Tubantia.nl

ENSCHEDE - Nog even en 2022 zit er weer op. Een jaar waarin we langzaamaan afscheid proberen te nemen van corona, maar de energiecrisis, het stikstofprobleem en de oorlog in Oekraïne voor een groot deel het nieuws beheersten. Op op deze nieuwssite was het een veelbewogen jaar. Dit zijn de verhalen die jullie in 2022 massaal hebben gelezen op Tubantia.nl.

11:00