LIVE | Nog geen doelpunten in de Grolsch Veste, FC Twente de betere ploeg

Met video Enschede kan nog iets leren van hoe ze in Zweden met uitfans omgaan: 'Wijzen gewoon een paar cafés voor ze aan’

Honderden supporters van het Zweedse Hammerby IF maken er op de dag van de Europese wedstrijd tegen FC Twente een groot feest van. In Hengelo, want in Enschede zijn ze niet welkom. Dat laatste steekt.