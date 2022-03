LIVE | Volg hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Twente en de Achterhoek

Recordpo­ging bierkrat­ten­brug an­ti-cli­max: nog geen ontknoping, uitkomst onzeker

ENSCHEDE - Het aftellen was al begonnen en de bierkraan stond open. Maar het werd een anti-climax. Pas in de loop van de avond wordt duidelijk of de uit 12.600 bierkratten opgebouwde brug op het UT-terrein sterk genoeg is om op eigen kracht een uur te blijven staan.

12 maart