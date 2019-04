LIVE: Volg hier de huldiging van FC Twente

Gedenk­steen voor vermoorde Daan uit Enschede

19:14 ENSCHEDE - De vermoorde Enschedeër Daan Mellée krijgt een herdenkingssteen in De muur tegen Geweld in de Drentse buurtschap De Stapel. De steen wordt 18 mei in de muur geplaatst in aanwezigheid van zijn ouders. Mellée werd op 3 juli vorig jaar dood gevonden in zijn huis aan het Oosterveld, waar hij met zijn vriendin woonde. Hij was doodgeschoten. Er is tot op heden geen dader gepakt.