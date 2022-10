Livio heeft nieuwe voorzitter: Lex Smetsers

Smetsers was de afgelopen drie jaar bestuurslid van Zorggroep Drenthe, een soortgelijke zorgorganisatie op het gebied van ouderen- en thuiszorg. Livio denkt met Smetsers veel kennis binnen te halen over de zorg en over bedrijfsvoering. Smetsers ziet bij Livio een uitdaging om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven maar wel hulp te bieden als het nodig is. Hij wil de stap van een leven zonder zorg naar een leven met zorg zo normaal mogelijk te laten verlopen, volgens het idee ‘Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen’. Livio biedt thuiszorg, verpleeg- en revalidatiezorg en heeft woonzorginstellingen in Enschede, Haaksbergen en Berkelland.