Livio vernieuwt de zorg: meer specialisatie en ‘huiskamers’ voor kleinschalige woongroepen krijgen vorm

Bezoekers urenlang vast tijdens diner in reuzenrad Enschede: ‘Je denkt wel, moet ik hier overnach­ten?’

Het zogeheten Smakenrad in Enschede is vrijdagavond rond 23.00 uur in één klap stil komen te staan. Door een nog onbekend technisch probleem konden de circa 30 bezoekers die op dat moment in het reuzenrad zaten er niet uit.

24 december