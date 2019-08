Loes (73) is al bijna een jaar vermist, zoektocht gaat door: ‘We willen haar vinden’

Opnieuw zoekactie naar vermiste Loes (72) uit Eibergen

20 augustus ENSCHEDE - Politie, familieleden en Search and Rescue Nederland zoeken deze dinsdag voor zeker de tiende keer in en om het Rutbeek naar Loes de Groot-Veenendaal uit Eibergen. De vrouw liep in september 2018 weg uit het MST en is sindsdien spoorloos.