Loslopende hond zorgt voor gevaarlijke situatie op A35 bij Enschede

Kwart minder WW-uitkerin­gen in Twente, meeste uitkerin­gen in Enschede

Het aantal WW-uitkeringen daalde in oktober verder in Twente. In totaal werden eind oktober 6775 WW-uitkeringen verstrekt. Enschede kent in de regio de meeste WW-uitkeringen met 2,6 procent van de beroepsbevolking. In Rijssen-Holten ligt dit percentage met 1,3 procent het laagst. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

18 november