Losserse eigenaren van Expert blij met nieuw pand in Oldenzaal: ‘Ik geef gas, Frank trapt op de rem’

Monumenten­dag Hengelo: genieten van overnaadse verbindin­gen met koperen klinkna­gels in een oude wherry

Roeivereniging Tubantia zet de deuren open tijdens open monumentendag. Onder de titel Ons Twentekanaal is er een foto-expositie te zien. Wie meer wil weten over overnaadse verbindingen met koperen klinknagels in 100 jaar oude wherry's moet beslist een kijkje komen nemen.