Losserse ondernemer steunt middenstand in Twente en Achterhoek met vliegtuigreclame

Eerste werkbezoek van nieuwe minister van Onderwijs is aan studenten van Saxion: ‘Hij stond open voor onze inbreng’

ENSCHEDE - Kersvers minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, wil op zijn derde werkdag graag weten hoe het met studenten gaat en wat voor hen belangrijk is in het onderwijs. Daarom ging hij woensdagmiddag in gesprek met studenten van hogeschool Saxion. Over coaching van studenten, de enorme impact van corona en de wensen voor de toekomst.

13 januari