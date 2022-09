Losserse oud-burgemeester Sijbom op Twentse Landdag: ‘Boer en natuur samen laten optrekken, maar het moet wel minder’

Melkveehoudster Karin Schukkink vergelijkt haar boerderij met een mammoettanker: moeilijk wendbaar en je moet de tijd nemen voor koerswijzigingen. „Je kunt niet simpelweg in korte tijd de hele sector veranderen als je wilt dat boer en natuur in de toekomst hand in hand gaan.”

Stad ontmoet platteland

Schukkink is een van de aanwezigen in de tent van de zogeheten dialoogsessies met onder meer de oud-burgemeester van Losser tijdens deze Twentse Landdag in het Ledeboerpark, aan de rand van Enschede. Het is de dag waarop de stad het platteland ontmoet, maar die zeker nu in het teken staat van de stikstofbeperkingen, die leven en werk van veel boeren bemoeilijken.

Er is een ponykeuring voor kinderen aan de gang en je kunt hier streekproducten kopen. Soms zou je wensen dat het nog ‘vroeger’ was: de ene buurman houdt kippen, de ander verbouwt aardappels en de kleinschalige boer uit de buurt heeft er een paar melkkoeien lopen. Aan het einde van de week wordt de hele handel op de markt geruild en iedereen is blij.

Samen optrekken

Landschap Overijssel bestond toen niet. Oud-burgemeester Michael Sijbom van Losser is tegenwoordig voorzitter van de organisatie die een reeks natuurgebieden in beheer heeft. Hij is uitgenodigd voor een van de dialoogsessies. „Het is ook onze ambitie om boer en natuur samen te laten optrekken. Maar het boeren moet wel minder, zeker in de kwetsbare gebieden waar de natuur zwaar onder uitstoot gebukt gaat.”

Daar zijn de melkveehouders het niet of deels niet mee eens. Boerin Schukkink pleit ervoor het hele systeem van melk- en vleesprijs op de schop te nemen. „Nu zijn boeren alleen maar bezig met uitrekenen wat de financiële gevolgen van krimp zijn en of het nog uit kan. We moeten met organisaties als Landschap Overijssel om tafel en ik begrijp van Sijbom dat men daar de tijd voor wil nemen. Dat is al een goed begin.” Melkveehouder Johan Meijerink doet nog een verwoede poging bij Sijbom: „Laat de boer boer zijn en leg hem niet allerlei regels op die zo tegenstrijdig zijn als wat.”

Regenachtige dag

Stawel, de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling in Enschede, houdt de Twentse Landdag voor de achtste keer. „We hebben vanmorgen wel even over het weer zitten piekeren. Als het de hele dag regent scheelt dat heel veel bezoekers. Maar het valt mee. De mensen blijven alleen minder lang hangen. Voor de verkoopkramen met streekproducten is dat jammer. Die zullen minder omzetten. Voor de boeren met vee is er voldoende publiek.”