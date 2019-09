LTO noemt D66-plan voor halveren veestapel ‘bizar’

Verkeers­cha­os op Enschedese singel na botsing tussen twee auto's

9 september ENSCHEDE - Op de kruising tussen de Varviksingel en de Kuipersdijk aan de zuidkant van het centrum in Enschede zijn twee auto's maandagmiddag met elkaar in botsing geraakt. Beide automobilisten zijn ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd. Door de botsing is er een flinke verkeerschaos ontstaan.