LTO vindt natuuranalyses Overijssel ‘onvolledig en te theoretisch’

Risico ontploffen­de lachgasci­lin­ders probleem voor Twente Milieu en gemeenten

Afvalinzamelaars en gemeenten zitten sinds enkele maanden in hun maag met lachgascilinders, die in het restafval belanden. De cilinders vormen een gevaar omdat ze kunnen ontploffen. Twente Milieu is in gesprek met onder meer de politie en de Omgevingsdienst Twente voor een oplossing.