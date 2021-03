Lubach leest sprookje voor aan oververmoeide Omtzigt: ‘Pieter, rustig!’

Eerste patiënten uit kwetsbare risico­groep gevacci­neerd: ‘Een flinke zorg minder’

26 maart De eerste patiënten uit de kwetsbare risicogroep in Twente en de Achterhoek zijn gevaccineerd. Het gaat in totaal om 3400 personen. Ziekenhuis MST begon vrijdag met het toedienen van de vaccins. ZGT start zaterdag en SKB vanaf dinsdag. Voor de gevaccineerden is de prik een grote zorg minder.