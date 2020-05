Luchtig nieuws in coronatijd: brandweer bevrijdt poes & doe-het-zelf-menu in Hengelo

Twente en de Achterhoek staan vrijwel stil door de coronacrisis. Het is doorbijten voor de positieve Tukker. Maar tussen al die ellende is er ook nog genoeg in deze regio om over te lachen of om vrolijk van te worden. Een overzicht van ‘goed’ en opmerkelijk nieuws in deze corona-tijden.

Hengelose brandweermannen verricht bijzonder werk

De brandweer in Hengelo heeft een bijzondere redding verricht. In de onderstaande video is te zien hoe een kat uit een wel zeer benarde positie wordt gehaald. Het lijkt te gaan om een badkamer. Hoe het beestje daar is terechtgekomen, is niet duidelijk.

Wilminktheater maakt ‘mooie liedjes voor barre tijden’

Een mooi en muzikaal initiatief van het Wilminktheater. Iedereen heeft de mogelijkheid om een tekst aan te leveren die vervolgens door de ‘huisartiesten’ van het Wilminktheater worden omgezet in een lied. “Een regelmatige aanvoer van verse liedjes over Geloof, Hoop en Liefde. Voor thuiskomers en wegblijvers. Voor ons allemaal. Zodat we weten dat we niet alleen zijn.”

WIl jij een tekst inleveren? Mail deze dan naar redactie@wilminktheater.nl en wie weet gaan ze voor je aan de slag! Vermeld bij je inzending een korte motivatie waarom jouw tekst omgezet moet worden naar een liedje vol hoop en noteer uiteraard je contactgegevens.

Hengeloërs komt met doe-het-zelf-menu

Hengeloërs Sjoerd Brok en Niels Knoef (beiden 31) komen met een doe-het-zelf-menu. Ze bedachten een ‘truc’: het Loev-thuismenu, voor 32,50 per eter. „We willen de restaurantbeleving bij mensen thuis brengen.” Maître Lars en zijn mensen bereiden drie gangen voor, de besteller maakt dat aan het eigen fornuis af. Als een Oldenzaalse Jamie Oliver nam hij instructievideo’s op, om koks in spe de kneepjes bij te brengen. Verslaggevers Bert Janssen & Kim Jansen namen de proef op de som.

Almelose bibliotheek voorzichtig open: boeken drie dagen in quarantaine

Na twee maanden sluiting is de Bibliotheek Almelo weer open. Voorlopig voor een bepekt aantal bezoekers. Niettemin heerst er grote opluchting. Bij personeel en lezerspubliek. „Fantastisch, we kunnen weer lezen!”

Om besmetting te voorkomen gaan de ingeleverde boeken 72 uur in quarantaine, vertelt directeur Gert-jan Sweep. „Dat is volgens het protocol van onze brancheorganisatie. Na drie dagen zijn alle sporen van een mogelijk coronavirus weg. En als een boek er vies uitziet maken we het schoon met alcohol, voordat we het in de stelling zitten.”

Volgens de teller bij de deur lopen er dagelijks tussen de vier- en achthonderd mensen bij de bibliotheek naar binnen. De eerste tijd zullen er dat veel minder zijn, realiseert directeur Gert-jan Sweep zich. „Maar deze heropening is al een enorme vooruitgang. Ik hoop dat per 1 juni mensen elkaar ook weer mogen ontmoeten in de bibliotheek. Dat is afwachten.”

Volledig scherm © Lars Smook

Tevreden patiënt stuurt ziekenhuis SKB 1400 bossen bloemen

Een zeer tevreden patiënt uit Lichtenvoorde heeft het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk verrast met maar liefst 1400 bossen bloemen. Alle medewerkers van het ziekenhuis hebben een boeket bloemen van hem gekregen.

De patiënt is dankbaar voor de inzet van het ziekenhuispersoneel de afgelopen periode. De medewerkers van het ziekenhuis waarderen de spontane actie van de man enorm. ‘Wauw, wij zijn SPRAKELOOS! Dit is echt hartverwarmend. Dankjewel’, schrijft het ziekenhuis op Twitter over de actie.